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Автобус загорелся на Стрелке в Нижнем Новгороде 24 марта

Пассажиров на момент возгорания в автобусе не было.

Пожарные потушили автобус, который загорелся на Стрелке в Нижнем Новгороде 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, возгорания произошло утром 24 марта на остановке общественного транспорта в Канавинском районе. К счастью, пассажиров в автобусе в это время не было. Пожарные сразу же выехали на место происшествия. На месте работали шесть специалистов.

Погибших и пострадавших нет в результате произошедшего нет. На данный момент, дознаватели устанавливают все обстоятельства случившегося.

пожары
МЧС