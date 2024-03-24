Автобус загорелся на Стрелке в Нижнем Новгороде 24 марта

Пожарные потушили автобус, который загорелся на Стрелке в Нижнем Новгороде 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, возгорания произошло утром 24 марта на остановке общественного транспорта в Канавинском районе. К счастью, пассажиров в автобусе в это время не было. Пожарные сразу же выехали на место происшествия. На месте работали шесть специалистов.
Погибших и пострадавших нет в результате произошедшего нет. На данный момент, дознаватели устанавливают все обстоятельства случившегося.