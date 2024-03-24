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Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи с терактом в Москве

Председатель Сената Олий Мажлиса направила письмо с соболезнованиями Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Танзила Нарбаева направила письмо с соболезнованиями Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Текст письма гласит: «От имени Сената Олий Мажлиса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и близким погибших в связи с гибелью и получением тяжелых ранений многих невинных людей в результате теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл”.

«Мы решительно осуждаем любые акты нападения против мирного населения. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в письме.