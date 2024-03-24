Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи с терактом в Москве

Текст письма гласит: «От имени Сената Олий Мажлиса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и близким погибших в связи с гибелью и получением тяжелых ранений многих невинных людей в результате теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл”.