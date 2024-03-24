Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи с терактом в Москве

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Танзила Нарбаева направила письмо с соболезнованиями Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.
Текст письма гласит: «От имени Сената Олий Мажлиса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и близким погибших в связи с гибелью и получением тяжелых ранений многих невинных людей в результате теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл”.
«Мы решительно осуждаем любые акты нападения против мирного населения. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в письме.