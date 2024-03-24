Два человека погибли в пожаре в Невском районе Петербурга

Ужасный пожар разгорелся в Невском районе Петербурга ночью 24 марта. В многоэтажном доме загорелась квартира. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Однако огонь распространился только по кухне и коридору. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Петербурга.
— В результате пожара погибли мужчина и женщина. Огонь охватил трехкомнатную квартиру, — уточняют в сообщении.
Пожар распространился на 10 квадратных метров жилья, однако охватить большую площадь не успел. В 3:49 поступило сообщение о пожаре, и в течение получаса спасателям удалось потушить огонь. К ликвидации возгорания было привлечено 12 пожарных и три единицы техники. Однако несмотря на оперативность действий двое человек погибли, еще один пострадал. Мужчину госпитализировали, он находится в больнице под присмотром врачей.