Два человека погибли в пожаре в Невском районе Петербурга

Пожар распространился на 10 квадратных метров жилья, однако охватить большую площадь не успел. В 3:49 поступило сообщение о пожаре, и в течение получаса спасателям удалось потушить огонь. К ликвидации возгорания было привлечено 12 пожарных и три единицы техники. Однако несмотря на оперативность действий двое человек погибли, еще один пострадал. Мужчину госпитализировали, он находится в больнице под присмотром врачей.