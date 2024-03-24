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Пять человек пострадали в столкновении ВАЗ и Opel в Воронежской области

Авария произошла в Боброве.

В Боброве автомобиль Opel Corsa под управлением 60-летней женщины врезался в ВАЗ-21074 c 19-летним водителем за рулем. В больницу с травмами доставили обоих водителей, а также трех несовершеннолетних пассажиров «Жигулей» в возрасте 16−17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 24 марта.

Авария случилась накануне в 21:05 на пересечении улиц 22 Января и Авдеева. По предварительным данным, водитель ВАЗ двигался по второстепенной дороге. Столкновение произошло, когда «Жигули» выехали на пересечение проезжих частей.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Всего за минувшие сутки в Воронежской области произошло 96 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 11 человек.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Борисоглебске 44-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Мужчина умер до приезда скорой помощи.