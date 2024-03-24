Пять человек пострадали в столкновении ВАЗ и Opel в Воронежской области

В Боброве автомобиль Opel Corsa под управлением 60-летней женщины врезался в ВАЗ-21074 c 19-летним водителем за рулем. В больницу с травмами доставили обоих водителей, а также трех несовершеннолетних пассажиров «Жигулей» в возрасте 16−17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 24 марта.