Во время теракта в «Крокусе» находились 48 волгоградских спортсменов

— С ними все в порядке, кто-то уже вернулся. Сегодня вылетели, а кто-то еще ждет, чтобы можно было забрать вещи из зала. У них все там осталось — костюмы, верхняя одежда. Некоторые спортсмены вынуждены были в танцевальных костюмах и обуви выходить из зала, потом дети так ехали в метро, — рассказал Сергей Сафронов.