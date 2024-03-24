Во время теракта в «Крокусе» находились 48 волгоградских спортсменов

Во время зверского теракта в «Крокус Сити Холле» в соседнем здании находились 48 юных спортсменов, которые представляли Волгоградскую область на чемпионате и первенстве России по спортивным танцам. 22 марта, когда раздались первые выстрелы, шел третий день соревнований.
— На соревнованиях в Москве было 48 волгоградских спортсменов и четыре судьи, — рассказал сайту volgograd.kp.ru президент региональной Федерации танцевального спорта Сергей Сафронов.
Многих детей сопровождали на соревнования родители. Зал, где проходили соревнования юных танцоров находился в другом крыле здания — примерно в километре от того места, где был концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле».
— С ними все в порядке, кто-то уже вернулся. Сегодня вылетели, а кто-то еще ждет, чтобы можно было забрать вещи из зала. У них все там осталось — костюмы, верхняя одежда. Некоторые спортсмены вынуждены были в танцевальных костюмах и обуви выходить из зала, потом дети так ехали в метро, — рассказал Сергей Сафронов.
Часть волгоградцев остановилась в гостинице в самом «Крокусе». Вчера их пустили внутрь под охраной, чтобы забрать вещи. Но зал был опечатан. Часть ребят остановились с родителями на съемных квартирах, а не в «Аквариуме».
Террористы не дошли до места, где собрались на соревнования по танцам сотни детей со всей страны.
— Во время начавшегося в огромном здании пожара, дым окутал и те помещения, где шли соревнования. Началась эвакуация. Все, конечно, сейчас в шоке, — говорят волгоградцы.
Соревнования по спортивным танцам начались в подмосковном Красногорске 20 марта. Чемпионат и первенство должны были проходить еще несколько дней. Но его свернули.
По последним данным, в теракте в Красногорске погибли 133 человека, более 150 пострадали. И это не последние данные. Спасатели еще продолжают разбирать завалы «Крокус Сити Холла» и идентифицировать погибших от рук террористов и во время пожара.