Челябинцы возлагают цветы к мемориалу в память о жертвах теракта

Трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта, когда перед началом выступления группы «Пикник» люди услышали выстрелы в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл». По последним данным Следственного комитета в результате теракта погибли 133 человека, ещё 154 — пострадали. Многие из них до сих пор находятся в больницах Москвы и Подмосковья, некоторые в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.