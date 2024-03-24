Челябинцы возлагают цветы к мемориалу в память о жертвах теракта

Накануне во время своего видеобращения Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Все культурно-развлекательные мероприятия в Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера были отменены. Медиаэкраны и билборды на дорогах сменили рекламные надписи на «Скорбим. 22.03.2024».
В муниципальных образованиях региона проходят траурные шествия, жители региона возлагают цветы у местных памятников.
Все государственные флаги на зданиях правительства региона, администраций муниципальных образований и государственных органов Челябинской области также приспустили. На телевидении и радио в этот день запрещён показ рекламы. А из эфира исключаются развлекательные программы.
Люди всех возрастов и национальностей приходят к памятнику, возлагая гвоздики и розы.
— Поражающее своей жестокостью и цинизмом нападение на беззащитных людей. Самые искренние соболезнования близким погибших. Пострадавшим — выздоровления. Мы с вами в этот трудный момент! — с такими словами присоединился к южноуральцам глава региона Алексей Текслер. — Убеждён, что и исполнители, и организаторы этого кошмара понесут самое суровое наказание.
Трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта, когда перед началом выступления группы «Пикник» люди услышали выстрелы в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл». По последним данным Следственного комитета в результате теракта погибли 133 человека, ещё 154 — пострадали. Многие из них до сих пор находятся в больницах Москвы и Подмосковья, некоторые в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.
Среди жертв случившегося оказался 51-летний житель Сатки Александр Баклемышев, которые специально приехал в Москву ради этого концерта. Семье погибшего окажут необходимую помощь, в том числе и материальную.
Меньше чем за сутки спецслужбам и правоохранительным органам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении теракта. Их поймали в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной. Один из преступников признался, что за убийство людей им должны были заплатить.