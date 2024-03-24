Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии

КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили предоставить им убежище.
«Пятеро украинцев задержаны при незаконном пересечении государственной границы. Они запросили убежище в Молдавии», — сообщила погранполиция.
Иностранцы решили пересечь границу ночью, они были замечены с помощью тепловизоров. Четыре человека были задержаны возле населенного пункта Токуз, еще один — возле села Тудора.
Оперативная группа пограничников установила, что все иностранцы обладают гражданством Украины. Продолжается расследование по факту незаконного пересечения ими границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.