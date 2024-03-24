Свердловске власти пообещали помочь семьям уральцев, погибших в теракте

«Эта трагедия потрясла всех, стала личным горем для миллионов россиян, для всего нашего общества. Российские регионы в такие трудные минуты всегда приходят на помощь друг другу. Общая беда, стремление противостоять терроризму, актам жестокости и насилия, направленным против мирных жителей, нас сплачивают и делают сильнее», — отметил глава региона.