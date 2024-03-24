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Свердловске власти пообещали помочь семьям уральцев, погибших в теракте

Свердловские власти пообещали оказать помощь семьям жителей региона, погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Отмечается, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет оказана вся необходимая помощь, кроме того, уральцы готовы оказывать помощь в ликвидации последствий теракта.

Источник: Коммерсантъ

По последним данным в теракте погибли 133 человека, еще 154 пострадали. Среди погибших оказались две уроженки Свердловской области. 24 марта в России объявлен Владимиром Путиным днем траура. Стихийные митинги организованы по всей Свердловской области в память о жертвах.

«Эта трагедия потрясла всех, стала личным горем для миллионов россиян, для всего нашего общества. Российские регионы в такие трудные минуты всегда приходят на помощь друг другу. Общая беда, стремление противостоять терроризму, актам жестокости и насилия, направленным против мирных жителей, нас сплачивают и делают сильнее», — отметил глава региона.

Напомним, в Свердловской области отменили все развлекательные мероприятия. Ограничения будут действовать до 13 мая. В день траура на административных зданиях в регионе приспущены флаги. В регионе введены повышенные меры безопасности.