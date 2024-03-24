В Ивановском районе при пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в агрогородке Тышковичи Ивановского района поступило спасателям около 1.40. Прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС погибшим обнаружили хозяина дома 1968 года рождения. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество и внутренняя отделка в доме.