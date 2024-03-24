В Ивановском районе при пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в агрогородке Тышковичи Ивановского района поступило спасателям около 1.40. Прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС погибшим обнаружили хозяина дома 1968 года рождения. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество и внутренняя отделка в доме.
Горел также жилой дом в агрогородке Замосточье Витебского района. Сообщение о пожаре поступило 23 марта около 12.30. Пытаясь потушить огонь, ожоги получила хозяйка 1969 года рождения, медики оказали женщине помощь, от госпитализации она отказалась.
В этот же день около 15.00 горела квартира четырехэтажного жилого дома в Ивацевичах Брестской области. С отравлением продуктами горения госпитализирован сын хозяйки 1985 года рождения.
Причины пожаров устанавливаются.
Обнаружить пожар в квартире пятиэтажного жилого дома в Щучине Гродненской области помог автономный пожарный извещатель. До прибытия подразделений МЧС соседи спасли пенсионерку 1932 года рождения. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.