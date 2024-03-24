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В Воронеже водитель автобуса попал в больницу после того, как его ударил пассажир

Водитель воронежской маршрутки получил черепно-мозговую травму, упав от удара пассажира.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже полицейские задержали подозреваемого, из-за которого тяжелую травму получил водитель автобуса.

Инцидент произошел 29 февраля. Полицию вызвали в больницу, когда в приемное отделение поступил мужчина с черепно-мозговой травмой.

Оперативники выяснили, что вечером 62-летний водитель автобуса следовал по кольцевому маршруту, на улице Ломоносова вышел на остановке, чтобы купить кофе и покурить. Находящийся в салоне пассажир возмутился задержкой движения автобуса. Водитель не отреагировал на замечание. Тогда пассажир вышел и ударил его рукой в голову. От полученного удара шофер упал и потерял сознание. После чего его госпитализировали, а врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали 44-летнего воронежца.

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