В Воронеже водитель автобуса попал в больницу после того, как его ударил пассажир

Оперативники выяснили, что вечером 62-летний водитель автобуса следовал по кольцевому маршруту, на улице Ломоносова вышел на остановке, чтобы купить кофе и покурить. Находящийся в салоне пассажир возмутился задержкой движения автобуса. Водитель не отреагировал на замечание. Тогда пассажир вышел и ударил его рукой в голову. От полученного удара шофер упал и потерял сознание. После чего его госпитализировали, а врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.