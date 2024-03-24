Маулен Ашимбаев выразил соболезнования послу России в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призвал все государства-члены ООН единодушно заявить о неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан. Не может быть никаких оправданий таким жестоким бесчеловечным действиям. От себя лично и от имени депутатов Сената Парламента Республики Казахстан выражаю искренние соболезнования в связи с этими трагическими событиями. В эти дни граждане нашей страны искренне скорбят вместе с народом России. Трагедия болью отзывается и в наших сердцах. Желаем сил, терпения и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.