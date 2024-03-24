День траура. Омичи массово приходят почтить память погибших в «Крокусе»

В омском сквере Дружбы народов на Красном Пути возник стихийный мемориал. Омичи второй день приносят свечи, цветы, мягкие игрушки, чтобы почтить память погибших. Фотокорреспондент Om1.ru побывал на этом месте.
В сквере много местных жителей: подростки, взрослые с детьми, и даже с младенцами. Все люди разных национальностей — некоторые из них пришли в национальных костюмах. Количество людей также увеличивается.
«Мы не могли пройти мимо. Такая трагедия, такое не должно больше повториться. Поэтому наши мужья и сыновья находятся там [на зоне СВО]», — поделилась омичка, жена военнослужащего.
Напомним, ранее президент Путин сообщил о решении объявить траур в специальном обращении. Он назвал произошедшее кровавым, варварским терактом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики понесут справедливое неизбежное наказание.
В день траура в стране приспускаются флаги, отменяются развлекательные мероприятия, телеканалы отказываются от рекламы.