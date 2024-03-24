Давид Мелик-Гусейнов осудил нижегородку поблагодарившую террористов

Глава ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов осудил нижегородку, которая в видеоролике поблагодарила террористов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Накануне в сети распространился видеоролик, где пьяный подросток из Нижнего Новгорода поблагодарила террористов. Давид Мелик-Гусейнов решил прокомментировать данный инцидент. Он отметил, что не согласен с тем, что девочка является представителем «потерянного поколения».
Он подчеркнул, что мир подростка примитивен и к этому она пришла не за один день.
— Простите, но в таких ситуациях, надо пороть, — добавил Давид Мелик-Гусейнов.
На данный момент пост был удален с телеграм-канала.