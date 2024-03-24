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Пять катеров и 16 автобусов: в Севастополе рассказали о транспорте, поврежденном в результате атаки

Развожаев: ракетная атака в Севастополе повредила пять катеров и 16 автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В результате ракетной атаки, которая произошла в Севастополе в ночь на воскресенье, 24 марта, оказались поврежденными пять катеров, 16 автобусов и троллейбус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Равзожаев.

— В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура, — рассказал глава города-героя.

Так, у пяти из шести катеров выбиты стекла. В настоящее время одно судно работает на основной линии «Графская пристань — Северная сторона». На остальных катерах в течение дня будут менять стекла.

— По мере восстановления они будут выходить на линию, — отметил губернатор.

Что же касается наземного транспорта, то оказались поврежденными три пассажирских автобуса, 13 школьных, один троллейбус и машина социального такси. В основном у транспорта выбиты стекла.

— У одного автобуса пробит бампер и радиатор, — добавил Развожаев.

Губернатор напомним, что недавно в Севастополь поступили новые автобусы. Поэтому в городе имеется резерв пассажирского транспорта.

— Поэтому повреждения на перевозки не повлияли, для пассажиров никаких изменений нет. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты, — сообщил Развожаев.

Губернатор добавил, что утром начались подомовые обходы.

Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.