Пять катеров и 16 автобусов: в Севастополе рассказали о транспорте, поврежденном в результате атаки

В результате ракетной атаки, которая произошла в Севастополе в ночь на воскресенье, 24 марта, оказались поврежденными пять катеров, 16 автобусов и троллейбус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Равзожаев.
— В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура, — рассказал глава города-героя.
Так, у пяти из шести катеров выбиты стекла. В настоящее время одно судно работает на основной линии «Графская пристань — Северная сторона». На остальных катерах в течение дня будут менять стекла.
— По мере восстановления они будут выходить на линию, — отметил губернатор.
Что же касается наземного транспорта, то оказались поврежденными три пассажирских автобуса, 13 школьных, один троллейбус и машина социального такси. В основном у транспорта выбиты стекла.
— У одного автобуса пробит бампер и радиатор, — добавил Развожаев.
Губернатор напомним, что недавно в Севастополь поступили новые автобусы. Поэтому в городе имеется резерв пассажирского транспорта.
— Поэтому повреждения на перевозки не повлияли, для пассажиров никаких изменений нет. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты, — сообщил Развожаев.
Губернатор добавил, что утром начались подомовые обходы.
Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.