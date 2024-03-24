Пять катеров и 16 автобусов: в Севастополе рассказали о транспорте, поврежденном в результате атаки

Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.