Стена пристроя жилого дома в переулке Вахитова обрушилась в Нижнем Новгороде

Стена пристроя жилого дома № 7 в переулке Вахитова обрушилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.
Согласно информации, дом был построен в 1917 году. Ранее его признали аварийным и подлежащим реконструкции. Из-за повреждения стены части нежилого дома, его отключили от газа.
Жителям повторно предложили переехать в маневренный фонд, однако они отказались. Сейчас власти решают вопрос с расселением граждан.
Ранее стало известно, что вечером 23 марта на улице Пискунова в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газа. В результате хлопка в квартире выбило окна и были повреждены стены. По факту случившегося заведено уголовное дело.