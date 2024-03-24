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Стена пристроя жилого дома в переулке Вахитова обрушилась в Нижнем Новгороде

Дом № 7 в переулке Вахитова ранее был признан аварийным.

Источник: Комсомольская правда

Стена пристроя жилого дома № 7 в переулке Вахитова обрушилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, дом был построен в 1917 году. Ранее его признали аварийным и подлежащим реконструкции. Из-за повреждения стены части нежилого дома, его отключили от газа.

Жителям повторно предложили переехать в маневренный фонд, однако они отказались. Сейчас власти решают вопрос с расселением граждан.

Ранее стало известно, что вечером 23 марта на улице Пискунова в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газа. В результате хлопка в квартире выбило окна и были повреждены стены. По факту случившегося заведено уголовное дело.

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