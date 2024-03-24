Пропавшую после теракта в «Крокусе» волгоградку ищет подруга

Однако в больницах ее нет — об этом рассказывает другая москвичка, которая также была знакома с волгоградкой. Надежда Медведева делится — столичные приятельницы Юлии объехали все больницы, ни в одной из них о ней им ничего не сообщили. Нет смогли они получить сведения о подруге и по телефону горячей линии.