Пропавшую после теракта в «Крокусе» волгоградку ищет подруга

Случившаяся в Подмосковье трагедия напрямую задела и волгоградцев. Теракт в «Крокус Сити Холл» так или иначе коснулся практически каждого жителя региона. У одних в тот момент находились в эпицентре событий родственники, у других знакомые, у третьих — знакомые знакомых. Стало известно, что одна из жительниц областного центра пропала после случившегося. Ее нет в списках ни погибших, ни выживших, но оказавшихся в больницах. Поиски продолжаются.
«В больницах ее нет»
О том, что 59-летнюю волгоградку разыскивают московские знакомые, стало известно накануне. В Telegram-канале «Новости Москвы и России» разместили видео с обращением столичной жительницы.
Женщина рассказывает — с подругой Юлией Чечиной из Волгограда они не виделись семь лет. Москвичка встретила ее на Павелецком вокзале, по дороге в «Крокус Сити Холл» они заехали к ней домой, где приятельница оставила вещи.
«Затем я отвезла ее на этот злополучный концерт ее любимой рок-группы “Пикник”. Оттуда она прислала мне сообщение за пять минут до начала концерта, написала: “Жизнь удалась! Я попала на концерт, о котором мечтала”. Помогите ее найти!», — умоляет Елена Рыбалко.
Сама Елена на концерт не осталась, и о том, что ее подруга в беде, узнала только из новостей. На двух видео, которые были сняты в первые минуты нападения п выложены в Сеть, Юлия попала в кадр. Поэтому надежда, что она жива, остается.
Однако в больницах ее нет — об этом рассказывает другая москвичка, которая также была знакома с волгоградкой. Надежда Медведева делится — столичные приятельницы Юлии объехали все больницы, ни в одной из них о ней им ничего не сообщили. Нет смогли они получить сведения о подруге и по телефону горячей линии.
«Она была на кадрах»
Страшные события случились вечером 22 марта. Изначально в списке, опубликованном МЧС, по данным на 21.00 22 марта было 29 имен. В 16.20 23 марта в СКР уточнили — в ходе разбора завалов число погибших увеличилось до 133 человек. Утром 24 марта в спасательном ведомстве подтвердили — разбор завалов продолжают, на 10.30 спасатели вынесли больше 250 кубометров конструкций. Работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.
О найденных живых людях не сообщается. Однако известно, что многие покидали концертный зал в панике без вещей, документов и телефонов. Возможно, Юлия оказалась в такой же ситуации.
Журналистам v1.ru Елена рассказала — на видео, запечатлевшем ее подругу, она увидела молодого человека, с которым ей удалось связаться. Он вспомнил волгоградку, но не знает, куда она пропала. Хотя все остальные, которых Андрей выводил из здания, живы. Возможно, она осталась внутри?
«Ни у нее, ни у меня нет близких родных. Мы одни друг у друга. Она обещала воспитать моего ребенка, если со мной что-то случится. Хочу, чтобы свое обещание она выполнила», — надеется Елена.
«У нас были планы»
Судя по соцсетям, Юлия всегда увлекалась рок-музыкой. В числе ее фото — с концертов различных групп, в том числе, с выступления «Пикника» в волгоградском ЦКЗ. Последнее фото, которое она прислала подруге, было сделано возле белого дивана, на котором полчаса спустя расстреливали таких же как она поклонников рок-музыки.
У подруг, так долго не видевшихся, были грандиозные планы — на следующий день они собирались в бассейн. Елена не может поверить, что больше не увидит Юлию.
Накануне российские спецслужбы сообщили, что по подозрению в причастности к случившемуся задержаны 11 человек. Предполагается, что четверо из них убивали людей. Соболезнования родным и близким погибших от лица всех участников коллектива выразил лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.
«Нет слов, которые могут воскресить людей и утешить их родственников, они не найдены, но мы выражаем всем соболезнования», — произнес музыкант.