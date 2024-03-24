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Волгоградская область скорбит по жертвам теракта

Вместе с остальной страной жители региона скорбят по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

На здании областной администрации приспущены флаги, во всех муниципалитетах отменены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. По всему городу установлены билборды с изображением горящей свечи.

В день объявленного национального траура, 24 марта, жители Волгограда продолжают приносить цветы и мягкие игрушки в память о жертвах теракта к мемориалу на Аллее Героев. Горожане шли сюда в течение всего предыдущего дня до поздней ночи и продолжают приходить с утра. Многие из них не могут сдержать слез.

Одна из жительниц Волгограда, Дарья, выразила свою скорбь.

«Да, специально приехали из нашего Краснооктябрьского района в центр, чтобы почтить память погибших невинных людей и детей, которые никому ничего плохого не сделали, а их расстреляли. У меня тоже двое детей, и этот ужас у меня просто в голове не укладывается», — говорит волгоградка.

По последним данным, в результате ужасного теракта в «Крокус Сити Холле», случившегося 22 марта, погибли 133 человека, а еще 200 получили различные травмы. Число погибших вероятно будет увеличиваться, так как продолжается разбор завалов, сообщает «Волгоградская правда.ру».

В Волгоградской области усилены меры безопасности. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей, детским садам, образовательным и медицинским учреждениям, торговым центрам и другим важным объектам.