Волгоградская область скорбит по жертвам теракта

На здании областной администрации приспущены флаги, во всех муниципалитетах отменены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. По всему городу установлены билборды с изображением горящей свечи.
В день объявленного национального траура, 24 марта, жители Волгограда продолжают приносить цветы и мягкие игрушки в память о жертвах теракта к мемориалу на Аллее Героев. Горожане шли сюда в течение всего предыдущего дня до поздней ночи и продолжают приходить с утра. Многие из них не могут сдержать слез.
Одна из жительниц Волгограда, Дарья, выразила свою скорбь.
«Да, специально приехали из нашего Краснооктябрьского района в центр, чтобы почтить память погибших невинных людей и детей, которые никому ничего плохого не сделали, а их расстреляли. У меня тоже двое детей, и этот ужас у меня просто в голове не укладывается», — говорит волгоградка.
По последним данным, в результате ужасного теракта в «Крокус Сити Холле», случившегося 22 марта, погибли 133 человека, а еще 200 получили различные травмы. Число погибших вероятно будет увеличиваться, так как продолжается разбор завалов, сообщает «Волгоградская правда.ру».
В Волгоградской области усилены меры безопасности. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей, детским садам, образовательным и медицинским учреждениям, торговым центрам и другим важным объектам.