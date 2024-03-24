Волгоградская область скорбит по жертвам теракта

«Да, специально приехали из нашего Краснооктябрьского района в центр, чтобы почтить память погибших невинных людей и детей, которые никому ничего плохого не сделали, а их расстреляли. У меня тоже двое детей, и этот ужас у меня просто в голове не укладывается», — говорит волгоградка.