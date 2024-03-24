В администрации рассказали о многодетной семье из Таганрога, пропавшей в «Крокусе»

Многодетная мама из Таганрога, ее супруг и сын, пропавшие во время теракта в подмосковном Красногорске 22 марта, уже давно переехали всей семьей в Москву. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе администрации приморского города.