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В администрации рассказали о многодетной семье из Таганрога, пропавшей в «Крокусе»

Пропавшая в «Крокусе» многодетная семья из Таганрога давно живет в Москве.

Источник: МЧС РФ

Многодетная мама из Таганрога, ее супруг и сын, пропавшие во время теракта в подмосковном Красногорске 22 марта, уже давно переехали всей семьей в Москву. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

Напомним, родители четверых детей, Виктория и Василий, отправились сыном Артемием на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в пятницу и пропали. Дома их ждут три дочери, младшая еще даже не ходит в школу.

Поскольку в списках погибших семья не значится, и родные надеются, что родители и ребенок найдутся живыми.

Напомним, в день трагедии в комплексе зданий «Крокуса» находились и спортсмены из Ростовской области, которые выступали на соревнованиях. Что происходило там, рассказал президент федерации танцевального спорта Ростовской области.