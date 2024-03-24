В администрации рассказали о многодетной семье из Таганрога, пропавшей в «Крокусе»

Многодетная мама из Таганрога, ее супруг и сын, пропавшие во время теракта в подмосковном Красногорске 22 марта, уже давно переехали всей семьей в Москву. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе администрации приморского города.
Напомним, родители четверых детей, Виктория и Василий, отправились сыном Артемием на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в пятницу и пропали. Дома их ждут три дочери, младшая еще даже не ходит в школу.
Поскольку в списках погибших семья не значится, и родные надеются, что родители и ребенок найдутся живыми.
Напомним, в день трагедии в комплексе зданий «Крокуса» находились и спортсмены из Ростовской области, которые выступали на соревнованиях. Что происходило там, рассказал президент федерации танцевального спорта Ростовской области.