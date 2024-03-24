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Аэропорт Самары бесплатно обслужит родственников жертв теракта в «Крокусе»

Родные погибших могут рассчитывать на бесплатное обслуживание в бизнес-залах на рейсах в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Самарский аэропорт «Курумоч» предоставит бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Такую услугу родные и близкие жертв теракта смогут получить на любом рейсе в Москву.

Бронировать услугу предварительно не надо. Все, что нужно пассажирам — это обратиться на информационную стойку в аэропорту.

Такие же условия для родственников погибших в «Крокусе» готовы предоставить аэропорты Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Оренбурга, Тобольска, Благовещенска, Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского — все они находятся под управлением УК «Аэропорты Регионов».

Напомним, что в память о трагедии в Подмосковье на телебашне в Самаре зажгли свечу. А 23 и 24 марта в Самарской области был объявлен траур.