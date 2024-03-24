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Во время теракта в Подмосковье погиб крымчанин: его сын поехал на опознание

Депутат ГД Бабашов: житель Крыма погиб в результате теракта в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

В результате теракта, который произошел в Московской области 22 марта, погиб житель Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Леонид Бабашов.

— Нахожусь на связи с семьей убитого террористами в Москве жителя Крыма, — отметил парламентарий.

Бабашов подчеркнул, что у него нет желания рассказывать подробности гибели жителя республики. Депутат рассказал, что сын отправился на опознание тела своего отца.

— Сестра занимается всеми вопросами в Крыму, местные власти также на связи с родней, — добавил он.

В воскресенье, 24 марта, в селе, где жил крымчанин, планируют организовать небольшой мемориал. Люди смогут почтить память своего земляка и принести цветы. Бабашов также заверил, что поможет семье погибшего.

Как сообщает KP.RU, трагедия произошла вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Группа террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Нападавшие расстреляли зрителей и подожгли концертный зал, который выгорел дотла. Сам теракт занял у них около 20 минут, а после него террористы смешались с толпой выбегающих в панике зрителей и смогли покинуть место преступления.

Позднее были задержаны 11 причастных к теракту, в том числе четверо непосредственных исполнителей этого преступления. К утру воскресенья количество пострадавших и погибших в результате теракта составляло соответственно 152 человек и 133 человека.

несчастный случай