Во время теракта в Подмосковье погиб крымчанин: его сын поехал на опознание

Как сообщает KP.RU, трагедия произошла вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Группа террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Нападавшие расстреляли зрителей и подожгли концертный зал, который выгорел дотла. Сам теракт занял у них около 20 минут, а после него террористы смешались с толпой выбегающих в панике зрителей и смогли покинуть место преступления.