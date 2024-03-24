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Помощница директора группы «Пикник» погибла при теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе», сообщил РИА Новости директор группы Юрий Чернышевский.

Источник: © РИА Новости

«Нашли. Но, к сожалению, она погибла», — сказал он.

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 154 человека.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.

По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них со стороны постсоветской республики было подготовлено «окно». Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.