Оплывина сошла возле этно-кафе «Жайляу» в Алматы

«Оплывина сошла с левой стороны от очага оплывины 28 марта 2022 года. Ранее на этом месте был суходол, который был засыпан при проведении планировочных работ под строительство школы. Грунты относятся к лессовидным суглинкам. Поверхность склона укреплена георешетками, но существенного укрепления склона горы не оказало», — говорится в сообщении.