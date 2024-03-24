Оплывина сошла возле этно-кафе «Жайляу» в Алматы

Специалисты уточняют, что оплывина — это сход поверхностного слоя земли, обычно до метра глубиной, который обладает грязеподобной структурой. Причины ее образования могут включать подпитку грунтовыми водами, прорыв труб, эрозию и другие факторы, включая перегрузку при застройке склонов.
«Оплывина сошла с левой стороны от очага оплывины 28 марта 2022 года. Ранее на этом месте был суходол, который был засыпан при проведении планировочных работ под строительство школы. Грунты относятся к лессовидным суглинкам. Поверхность склона укреплена георешетками, но существенного укрепления склона горы не оказало», — говорится в сообщении.
Уточняется, что склон горы относится к оползне-опасным и представляет реальную угрозу повторного схода оплывины. В случая схода оплывины в зоне риска окажется четырёхэтажное здание кафе и пристройки. Администрации заведения специалисты рекомендовали закрыть кафе до стабилизации оползневой обстановки.