Группа «Пикник» сообщила о гибели сотрудницы в теракте в Красногорске

Кушнер пропала с вечера 22 марта. На протяжении всей субботы коллектив не мог с ней связаться, не владел никакой информацией о том, где она может быть. Сотрудница работала за стойкой мерча на концертах «Пикника». Директор группы Юрий Чернышевский отмечал, что считает ее «другом и очень близким человеком».