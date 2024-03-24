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Группа «Пикник» сообщила о гибели сотрудницы в теракте в Красногорске

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла в теракте в «Крокус Сити Холле», печальной новостью коллектив поделился в Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал группы «Пикник»

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память», — написали в канале.

Кушнер пропала с вечера 22 марта. На протяжении всей субботы коллектив не мог с ней связаться, не владел никакой информацией о том, где она может быть. Сотрудница работала за стойкой мерча на концертах «Пикника». Директор группы Юрий Чернышевский отмечал, что считает ее «другом и очень близким человеком».

Трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта, перед началом концерта «Пикника». В здание «Крокус Сити Холла» ворвались люди и стали расстреливать тех, кто пришел на мероприятие. По последним данным, теракт унес жизни 133 человек (данные СК РФ).