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В водоеме в Дрибинском районе обнаружили тело пенсионерки

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе в искусственном водоеме обнаружили тело пенсионерки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение об утонувшей женщине в водоеме возле деревни Коммуна Дрибинского района Могилевской области поступила работникам МЧС 23 марта около 19.30.

Спасатели извлекли из воды тело пенсионерки 1962 года рождения.

несчастный случай