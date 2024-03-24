В водоеме в Дрибинском районе обнаружили тело пенсионерки

Сообщение об утонувшей женщине в водоеме возле деревни Коммуна Дрибинского района Могилевской области поступила работникам МЧС 23 марта около 19.30.
Спасатели извлекли из воды тело пенсионерки 1962 года рождения.
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе в искусственном водоеме обнаружили тело пенсионерки, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение об утонувшей женщине в водоеме возле деревни Коммуна Дрибинского района Могилевской области поступила работникам МЧС 23 марта около 19.30.
Спасатели извлекли из воды тело пенсионерки 1962 года рождения.