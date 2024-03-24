Граждане Молдовы солидарны с народом России: В Оргееве, как и в Комрате, приспущены государственные флаги

В России 24 марта — День общенационального траура связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
В знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта люди разных стран несут к дипмиссиям РФ свечи, цветы и детские игрушки.
Во многих городах разных государств приспущены государственные флаги. К этой акции присоединились и молдавские населённые пункты. Приспущены флаги у здания Народного собрания Гагаузии и возле примэрии города Оргеев.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 133 человека. По данным Минздрава Подмосковья число пострадавших в «Крокусе» достигло 154 человека.
«Спасательная операция на месте теракта в “Крокус Сити Холл” завершена, — заявил губернатор Московской области Воробьёв. — Поисковая операция еще продолжается».