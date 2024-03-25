Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты “Нептун”, четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и “Vampire”, — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16908 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15587 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20153 единицы специальной военной автомобильной техники.