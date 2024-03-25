Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты “Нептун”, четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и “Vampire”, — говорится в сообщении.