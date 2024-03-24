Развожаев заявил о прямых попаданиях по трем жилым домам в Севастополе

В ночь на 24 марта Развожаев заявил о работе системы ПВО в Севастополе. По состоянию на 00:00 мск 24 марта, по словам губернатора, было сбито более десяти ракет. Он также объяснял дым в Севастопольской и Южной бухтах использованием табельных средств маскировки, на Крымском мосту перекрывали движение. Развожаев назвал эту ракетную атаку самой массированной за последнее время.