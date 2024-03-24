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Два белоруса пострадали, спасая людей в «Крокусе»

В вечер теракта в «Крокус Сити Холле» работали два охранника из Беларуси, о них рассказал сотрудник центра.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 24 мар — Sputnik. О героических действиях двух охранников из Беларуси рассказал сотрудник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков, который вывел из здания более ста человек.

С одним из них, Алимом Кошеваровым (он находится в Боткинской больнице, его состояние оценивается как тяжелое — Sputnik), Осанушков, по его словам, оказался на первой линии — они стояли на соседних рамках, террористы шли прямо на них.

Когда началась стрельба, мужчины начали спасать людей.

«Он выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его сразу посекли очередью», — вспоминает Осанушков.

По его словам, большинство людей были уже в зале, но много оставалось еще в холле, не все зашли.

«Перед нами была толпа людей. И они начали в спины стрелять людей, которые заходили через рамки», — описывает нападение сотрудник «Крокуса».

Когда люди стали бежать, охранники начали их эвакуировать.

Осанушков особо отметил, что охрана сработала очень хорошо: «От пуль погибло человек, может быть, 40, остальные задохнулись. Представляете, как мы сработали четко, что из 6 тысяч такое [сравнительно небольшое] число погибших?».

Еще один охранник — Вадим Кулик, как и Кошеваров, он из Беларуси — пропал. Его не опознали. Как сказал Осанушков, он до последнего спасал людей, сам из центра не вышел.

«Уже весь обгорелый был такой… Его пока не нашли», — добавил сотрудник «Крокуса».

И у Кошеварова, и у Кулика в Беларуси семьи, дети. Обоим чуть за 40 лет. Осанушков о них отзывается как о неконфликтных ребятах, патриотах.