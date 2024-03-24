В Баварии на трассе сгорела фура, которой управлял белорус

Грузовик сгорел ночью из-за технической неисправности. Когда приехали пожарные, вся машина уже была охвачена огнем. И не только она — загорелся также шумозащитный барьер у проезжей части. Из-за сильного задымления и летящих искр пришлось на несколько часов закрыть автомагистраль в обоих направлениях.