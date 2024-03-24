В Баварии на трассе сгорела фура, которой управлял белорус

В местечке Трокау, что недалеко от немецкого города Байройт, 23 марта на трассе сгорел тягач с прицепом. За рулем авто с польскими номерами был гражданин Беларуси, сообщает полиция Баварии.
Грузовик сгорел ночью из-за технической неисправности. Когда приехали пожарные, вся машина уже была охвачена огнем. И не только она — загорелся также шумозащитный барьер у проезжей части. Из-за сильного задымления и летящих искр пришлось на несколько часов закрыть автомагистраль в обоих направлениях.
Не спасли ни машину, ни груз — 24 000 литров смазки. Для обеспечения безопасности были вызваны специалисты отдела по перевозке опасных грузов Байройтской дорожной полиции. Выяснилось, что разлитый груз не представлял опасности для здоровья населения.
50-летний водитель грузовика не пострадал. Что касается причиненного ущерба, то в полиции отметили, что он будет находиться в диапазоне от средних до высоких шестизначных цифр.