Охранник «Крокуса» рассказал о спасении больше 100 человек от террористов

По словам Осанушкова, ему удалось эвакуировать больше ста человек. Они прошли через подвальное помещение и склады, через подземную парковку, после чего вышли на улицу через фойе, добавил охранник. «Вообще не было страха, холодный разум. Потом только, после того, как всех спас, когда самого уже откачали меня, потом уже начался страх, потихоньку. Ну, две ночи не сплю, скажем так», — сказал он.