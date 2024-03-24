Четыре тонны изъятого насвая уничтожили в Астане

В Астане проводятся акции с зависимостью у населения. Депутат маслихата города Астана Магзум Арсланбек сообщил, что совместно с акиматом, молодежью и при содействии ДП Астаны утилизировали 4 тонны некурительных табачных изделий.
«Основная цель данной акции — чтобы наша молодежь не употребляла такие вещества. Недавно был курултай и в его рамках глава государства озвучил ряд очень актуальных проблем. В том числе, это распространенность некурительных табачных изделий, вейпов, синтетических наркотиков, и о их вреде»? — продолжил Магзум Арсланбек.
Он подчеркнул, что просят подключаться к акции неравнодушных граждан. Рейды проходят каждый день совместно с молодежью и спортсменами. Также подключаются блогеры, и планируется, что присоединятся общественные лидеры, которые смогут на простом языке объяснить, что есть много других вещей, чем можно заняться.
«Сегодня мы утилизируем 4 тонны, это очень большой объем. На этом мы не собираемся останавливаться. Данные рейды будут систематически продолжаться. В рамках данной акции мы не только собираемся изымать и уничтожать (насвай — прим. автора), но также планируется ряд мероприятий, направленные на развитие массового спорта. То есть, чтобы молодежь могла активно вовлекаться в спортивную жизнь и больше увлекаться правильными вещами. Акция началась в середине марта и будет продолжаться систематически», — сказал Магзум Арсланбек.
По его словам, акция началась в середине марта. При содействии Департамента полиции города, в ходе рейдов весь этот объем — 4 тонны, был изъят примерно за 10 дней. Утилизация согласована с прокуратурой города.
Весь объем вещества уничтожили в специалицированной машине для утилизации медицинских отходов. По данным акимата, никакой вред для экологии этот процесс не несет.
Генеральный директор ТОО «НТП Kazecotech» Владимир Андреев отметил, что оборудование, на котором происходит утилизация, имеет систему очистки. Поэтому при сжигании в атмосферу попадает в основном пар.
«Все вредные вещества оседают в специальной емкости. Есть система газоочистки 5−6 видов отдельных узлов, которые совмещены в единую систему очистки. Сама очистительная емкость разделена на 4 секции. Остается зала, а в конце уже получается относительная чистая вода», — сказал Владимир Андреев.
Он также рассказал, что насвай утилизирует впервые, но полиции помогают регулярно. До этого уничтожали синтетические наркотики. Кстати, помогают безвозмездно, на социальной основе. То есть бесплатно.
18 марта в Астане во всех пяти районах проводились рейды с целью выявления фактов продажи и реализации некурительных табачных изделий (насвай, снюс), а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет.
Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года заявил, что ответственность за производство и распространение насвая в Казахстане слишком низка. Президент также подчеркнул, что это одна из самых вредных и постыдных привычек — потребление насвая.