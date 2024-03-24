Четыре тонны изъятого насвая уничтожили в Астане

«Сегодня мы утилизируем 4 тонны, это очень большой объем. На этом мы не собираемся останавливаться. Данные рейды будут систематически продолжаться. В рамках данной акции мы не только собираемся изымать и уничтожать (насвай — прим. автора), но также планируется ряд мероприятий, направленные на развитие массового спорта. То есть, чтобы молодежь могла активно вовлекаться в спортивную жизнь и больше увлекаться правильными вещами. Акция началась в середине марта и будет продолжаться систематически», — сказал Магзум Арсланбек.