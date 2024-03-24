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Трамвай в Челябинске расстрелял 13-летний подросток из пневматики

Полицейские установили подростка, который повредил дверь в трамвае.

Полицейские Челябинска установили нарушителя, который вчера вечером в Металлургическом районе выстрелил в дверь трамвая. Им оказался 13-летний подросток.

— Его и законного представителя пригласили в отдел полиции для дачи пояснений. Выяснилось, что 13-летний подросток причинил повреждения транспорту из пневматического пистолета, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. — Теперь же за совершенный проступок его родителям придется ответить перед законом.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителям несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).