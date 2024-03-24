Трамвай в Челябинске расстрелял 13-летний подросток из пневматики

— Его и законного представителя пригласили в отдел полиции для дачи пояснений. Выяснилось, что 13-летний подросток причинил повреждения транспорту из пневматического пистолета, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. — Теперь же за совершенный проступок его родителям придется ответить перед законом.