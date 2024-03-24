Белорусы несут цветы к посольству России в Минске

ЛюдЛюди кладут цветы к забору дипмиссии и оставляют записки с соболезнованиями и словами поддержки.
25 и 26 марта в посольстве России будет открыта книга соболезнований. Запись в ней смогут оставить официальные лица Республики Беларусь и представители общественных организаций и объединений.
Возможность выразить через дипмиссию свои соболезнования в связи с терактом будет у всех жителей Беларуси, говорится на сайте дипмиссии. Граждане могут направить соболезнования на адрес посольства обычной почтой либо по e-mail: embrusbelarus@mid.ru.
«Ни одно такое письмо не пропадёт, дойдет до адресата и будет прочитано. В России слышат слова сочувствия со стороны белорусов, видят глаза, наполненные слезами, и чувствуют поддержку», — говорится в сообщении посольства.
На здании посольства России в Минске, как и других российских загранучреждений, в знак скорби приспущен государственный флаг. Флаги также приспущены на зданиях генконсульств в Бресте и Гродно.