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Белорусы несут цветы к посольству России в Минске

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холае» в подмосковном Красногорске белорусы начали приходить к посольству России в Минске, чтобы почтить память погибших и выразить свою поддержку пострадавшим.

Источник: Смартпресс

ЛюдЛюди кладут цветы к забору дипмиссии и оставляют записки с соболезнованиями и словами поддержки.

25 и 26 марта в посольстве России будет открыта книга соболезнований. Запись в ней смогут оставить официальные лица Республики Беларусь и представители общественных организаций и объединений.

Возможность выразить через дипмиссию свои соболезнования в связи с терактом будет у всех жителей Беларуси, говорится на сайте дипмиссии. Граждане могут направить соболезнования на адрес посольства обычной почтой либо по e-mail: embrusbelarus@mid.ru.

«Ни одно такое письмо не пропадёт, дойдет до адресата и будет прочитано. В России слышат слова сочувствия со стороны белорусов, видят глаза, наполненные слезами, и чувствуют поддержку», — говорится в сообщении посольства.

На здании посольства России в Минске, как и других российских загранучреждений, в знак скорби приспущен государственный флаг. Флаги также приспущены на зданиях генконсульств в Бресте и Гродно.