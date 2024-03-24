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Пьяный мужчина на угнанном авто попал в ДТП в Алматы

24 марта в Алматы произошло сильное ДТП, от которого два автомобиля раскидало в разные стороны. Как выяснил корреспондент Zakon.kz, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле.

Авария произошла по проспекту Райымбека. Автомобиль Volkswagen Jetta, двигаясь в западном направлении, не доезжая улицы Утеген батыра, решил развернуться.

В момент разворота в него на полном ходу на высокой скорости врезался автомобиль Chevrolet Onix.

От удара оба автомобиля раскидало в разные стороны, оба водителя доставлены в больницу.

Как выяснил корреспондент Zakon.kz, за Chevrolet до аварии гналась полиция, а автомобиль находился в розыске в Алматинской области. Участникам ДТП повезло — рядом была припаркована карета «скорой помощи», благодаря чему их удалось быстро госпитализировать в ближайшую больницу.

Также полицейские сообщили, что водитель в угнанном авто находился в состоянии алкогольного опьянения, на него возбуждено уголовное дело по факту угона.