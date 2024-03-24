Пьяный мужчина на угнанном авто попал в ДТП в Алматы

Как выяснил корреспондент Zakon.kz, за Chevrolet до аварии гналась полиция, а автомобиль находился в розыске в Алматинской области. Участникам ДТП повезло — рядом была припаркована карета «скорой помощи», благодаря чему их удалось быстро госпитализировать в ближайшую больницу.