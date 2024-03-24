Друг пострадавшего в «Крокусе» белоруса: у него три ранения в живот

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Пострадавший в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле» белорус Алим Кошеваров получил три ранения в живот, рассказал в эфире телеканала ОНТ его друг Михаил Шукайло.
«Представители посольства в больнице, брат его родной приехал сегодня утром, гостиницей обеспечили. У него (Кошеварова — Sputnik) три ранения в живот», — сказал он.
Шукайло также сообщил, что пострадавший работал в «Крокусе» до пандемии коронавируса, затем концертный зал был закрыт.
По его словам, у Кошеварова был вахтовый метод, и он должен был вернуться домой, но остался на подработку на концерт группы «Пикник» и был в оцеплении в зале.
Иосиф Кошеваров, отец пострадавшего, в эфире телеканала рассказал, что его сын находится в реанимации в критическом состоянии, на ИВЛ, у него отказали почки из-за множественных повреждений. В настоящее время врачи борются за его жизнь.
Стрельба и пожар произошли в пятницу, 22 марта, перед концертом музыкальной группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека, пострадали — 154.
Как ранее сообщил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, среди пострадавших — один гражданин Беларуси. Мужчина 1981 года рождения находится в Боткинской больнице в Москве, он подключен к аппарату ИВЛ, по последней информации его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.