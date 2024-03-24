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Новосибирский тренер рассказала об их спасении во время теракта

Тренер из Бердска Новосибирской области Елена Казанцева рассказала о спасении детей из «Крокус Сити Холла» во время теракта.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла вечером 22 марта.

В одном из помещений концертного зала проходил чемпионат России по танцевальному спорту. Среди них была и новосибирская команда. К счастью, с детьми все в порядке. 24 марта они вернутся домой.

«К огромному сожалению, наши спортсмены, наши дети из города Бердска, Новосибирска были вынуждены стать очевидцами всей трагедии, всего происшествия, так как ребятишки старшие танцевали полуфиналы, когда все начинало происходить. Ребятишки выходили в том, в чем они находились: в красивых танцевальных платьях, в туфлях», — рассказала Елена изданию «Вести Новосибирск».

Из отеля дети выбегали в пижамах. Все живы и здоровы.