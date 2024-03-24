Новосибирский тренер рассказала об их спасении во время теракта

«К огромному сожалению, наши спортсмены, наши дети из города Бердска, Новосибирска были вынуждены стать очевидцами всей трагедии, всего происшествия, так как ребятишки старшие танцевали полуфиналы, когда все начинало происходить. Ребятишки выходили в том, в чем они находились: в красивых танцевальных платьях, в туфлях», — рассказала Елена изданию «Вести Новосибирск».