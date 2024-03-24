В дептранспорта Перми рассказали о ДТП с автобусами на площади Восстания

Сотрудники департамента транспорта Перми рассказали сайту perm.aif.ru о ДТП с автобусами на остановке «площадь Восстания» 24 марта.
Авария произошла в 7.59.
«Автобус № 24 столкнулся с пригородным автобусом. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал», — пояснили perm.aif.ru в городском департаменте транспорта.
Водитель одного из автобусов, согласно должностной инструкции, сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место выехали сотрудники ГИБДД. Они установят степень вины всех участников автоаварии.