СМИ сообщают о гибели гражданина Беларуси после теракта, посольство пока информацию не подтверждает

24 марта, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. СМИ сообщают о гибели в результате теракта в «Крокус Сити Холле» гражданина Беларуси Вадима Кулика, в посольстве Беларуси в России эту информацию подтвердить пока не могут, передает корреспондент БЕЛТА.



Посольство сообщило подробности о состоянии белоруса, пострадавшего в «Крокус Сити Холле»

По данным СМИ, Вадим Кулик работал охранником в «Крокус Сити Холле» вместе с еще одним гражданином Беларуси Алимом Кошеваровым, который получил пулевые ранения и в настоящее время находится в Боткинской больнице в крайне тяжелом состоянии. Со слов их коллеги Алексея Осанушкова, которые приводятся в СМИ, Вадим Кулик спасал людей до последнего и сам не вышел. «Уже весь обгорелый был такой… Его пока не нашли», — рассказал Алексей Осанушков.



В посольстве Беларуси в России пока не подтвердили эту информацию. «Ведем работу с родственниками и коллегами, но подтвердить информацию пока не можем», — сказали в дипмиссии.