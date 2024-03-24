Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский энергохолдинг ДТЭК утратил половину генерирующих мощностей

Украинский энергохолдинг ДТЭК из-за многочисленных повреждений инфраструктуры утратил почти половину генерирующих мощностей, сообщил директор компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко. Он уточнил, что для восстановления энергетической инфраструктуры понадобятся месяцы.

Украинский энергохолдинг ДТЭК из-за многочисленных повреждений инфраструктуры утратил почти половину генерирующих мощностей. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno, входящей в холдинг, Сергей Коваленко, пишет ТАСС.

По данным издания, Коваленко в эфире телеканала «Рада» сообщил, что группа ДТЭК потеряла 50 процентов своих генерирующих мощностей. По его словам, для восстановления энергетической инфраструктуры понадобится много времени: «не день, не неделя и даже не месяц — процесс займет месяцы».

Энергохолдинг ДТЭК является одной из крупнейших компаний, занимающихся генерацией тепловой энергии. Также ДТЭК контролирует почти половину распределительных сетей.

Ранее ДТЭК сообщила, что в Днепропетровской области Украины начались экстренные отключения света после пожара на Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС).

энергетика