Отец белоруса, раненного в «Крокус Сити Холл», рассказал о состоянии сына

— Состояние у Алима критическое. Он лежит под ИВЛ, в искусственной коме. Множественные поражения тела, сепсис начался. Отказали почки, делали там, почки восстанавливали. Большая была очень кровопотеря. Все идет очень сложно, никаких прогнозов врачи не дают. Но, молодцы, делают все, что могут, — рассказал телеканалу отец пострадавшего белоруса.