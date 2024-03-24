Отец белоруса, раненного в «Крокус Сити Холл», рассказал о состоянии сына

Врачи продолжают бороться за здоровье пострадавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» белоруса Алима Кошеварова, сообщает телеграм-канал ОНТ.
Известно, что он госпитализирован в московскую Боткинскую больницу с огнестрельными ранениями. Алим в крайне тяжелом состоянии, находится на ИВЛ.
— Состояние у Алима критическое. Он лежит под ИВЛ, в искусственной коме. Множественные поражения тела, сепсис начался. Отказали почки, делали там, почки восстанавливали. Большая была очень кровопотеря. Все идет очень сложно, никаких прогнозов врачи не дают. Но, молодцы, делают все, что могут, — рассказал телеканалу отец пострадавшего белоруса.
Друг Кошеварова добавил, что у Алима три пулевых ранения в живот.
Сообщается, что Алим Кошеваров родился в 1981 году и работал в «Крокус Сити Холле».