Число погибших при теракте в «Крокусе» достигло 137

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.