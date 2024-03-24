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Число погибших при теракте в «Крокусе» достигло 137

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 137 человек, сообщил СК. Ведомство отметило, что для определения личности остальных погибших делают генетические экспертизы.

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«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела», — уточнили в СК.

С четырьмя задержанными по подозрению в теракте проводят следственные действия, для этого их привезли в здание Центрального аппарата СК. В ведомстве добавили, что скоро примут меры для заключения боевиков под стражу.

В СК уточнили, что с места теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата Калашникова, более 500 патронов и 28 магазинов.

Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

В ведомстве также добавили, что в «Крокусе» не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.

Теракт в «Крокусе»

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

По информации МЧС, пострадали 154 человека.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.

По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено «окно». Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.

В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.