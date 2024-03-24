Полиция Армении: на полицейский участок напали три человека, двое ранены

«Нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты. Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить», — сказал представитель МВД Армении Нарек Саркисян (цитата по ТАСС). По словам господина Саркисяна, двое нападавших с осколочными ранениями были госпитализированы в столичный медцентр. Представитель МВД не стал комментировать информацию, были ли нападавшие участниками «Боевого братства».