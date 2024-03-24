Полиция Армении: на полицейский участок напали три человека, двое ранены

«Нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты. Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить», — сказал представитель МВД Армении Нарек Саркисян (цитата по ТАСС). По словам господина Саркисяна, двое нападавших с осколочными ранениями были госпитализированы в столичный медцентр. Представитель МВД не стал комментировать информацию, были ли нападавшие участниками «Боевого братства».
По сообщениям «Sputnik Армения», в здание ворвались члены «Боевого братства» с целью освободить своих соратников, задержанных ранее за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Само «Боевое братство» отрицает свою причастность к нападению. Организация намеревалась направиться в приграничное с Азербайджаном село Воскепар в Тавушской области, в котором планировался процесс демаркации и делимитации с целью передать земли Азербайджану. «Боевое братство» хотело организовать в регионе самооборону местных жителей.