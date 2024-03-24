Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Караганде

«Бригада спасателей прибыв на место пожара, спасла пятерых человек, из них двое детей. Также огнеборцы эвакуировали еще пятерых человек. На месте в ликвидации огня было задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники. Огонь устранили в 18:19 часов. Предварительная версия пожара — короткое замыкание электропроводов. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1953 года рождения», — говорится в сообщении.