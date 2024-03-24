Три пулевых ранения в живот, находится на ИВЛ, начался сепсис: что известно о пострадавшем в «Крокус Сити Холл» белорусе Алиме Кошеварове

Вечером 22 марта, как только появились сообщения о чудовищном теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, посольство Беларуси в России взяло на контроль всю поступающую информацию, чтобы выяснить, есть ли среди жертв и пострадавших граждане Беларуси. Утром 23 марта посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил, что один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии в Боткинской больнице. Позднее было установлено его имя и возраст — Алим Кошеваров, 42 года.