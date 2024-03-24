Три пулевых ранения в живот, находится на ИВЛ, начался сепсис: что известно о пострадавшем в «Крокус Сити Холл» белорусе Алиме Кошеварове

Вечером 22 марта, как только появились сообщения о чудовищном теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, посольство Беларуси в России взяло на контроль всю поступающую информацию, чтобы выяснить, есть ли среди жертв и пострадавших граждане Беларуси. Утром 23 марта посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил, что один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии в Боткинской больнице. Позднее было установлено его имя и возраст — Алим Кошеваров, 42 года.
24 марта стало известно, что раненый террористами белорус работал на концерте группы «Пикник» 22 марта. Его друг Михаил Шукайло рассказал, в «Крокус Сити Холл» Алим работал еще до пандемии, а сейчас должен был ехать домой, но остался на подработку.
— Когда проходят концерты, он стоит в оцеплении в самом зале. Видимо, он и попал в это вот в самом зале, — предположил друг Кошеварова.
В то же время отец Алима сообщил, что сын работал на досмотре зрителей прямо на входе, отслеживая, чтобы они не проносили спиртное и оружие.
Впрочем, не исключено, что к тому моменту, как в зал ворвались террористы, Алим мог пройти в зал, чтобы следить за порядком там — на концертах это обычная практика.
Спустя двое суток после трагедии состояние раненого белоруса остается по-прежнему крайне тяжелым.
— Состояние у Алима критическое. Он лежит под ИВЛ, в искусственной коме. Множественные поражения тела, сепсис начался. Отказали почки, делали там, почки восстанавливали. Большая была очень кровопотеря. Все идет очень сложно, никаких прогнозов врачи не дают. Но, молодцы, делают все, что могут, — рассказал отец пострадавшего белоруса.
Друг Кошеварова добавил, что у Алима три пулевых ранения в живот.
Тем временем белорусы несут свечи и цветы к посольству РФ в Минске, к консульствам в областях.
А белорусские католики в Вербное воскресенье молились за пострадавших и погибших во время теракта в Подмосковье.
Число погибших и пострадавших по мере спасательных работ в зале увеличивается. По данным СК РФ на 18 часов 24 марта количество погибших достигло 137 человек, число пострадавших — 180 человек.