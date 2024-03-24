«МК в Питере» публикует кадры с места эвакуации людей из ТЦ «Лондон Молл»

Посетителям пришлось выходить без верхней одежды и укрываться покрывалами, которые вынесли сотрудники соседнего строительного магазина. Они и рассказали, что перед эвакуацией кто-то в торговом зале стал громко призывать лечь на пол. Также на фоне паники из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» некоторые кричали, что началась стрельба, рассказала «МК в Питере» очевидец.
На парковке скопились минимум десять пожарных машин, четыре реанимации, полиция и ДПС. Сотрудники ГИБДД перекрыли поворот с Дальневосточного проспекта. Позже к зданию приехала криминалистическая лаборатория. ЧП у торгового центра также собрало большую толпу зевак.
Проверка торгового центра заняла у специалистов более двух часов. В настоящее время машины экстренных служб уже уехали с парковки «Лондон Молла».