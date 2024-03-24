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Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО RM-70 Vampire

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили 22 снаряда РСЗО Vampire в Белгородской области, сообщило Минобороны. Уточняется, что Киев пытался осуществить террористическую атаку около 17:50 мск.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — подчеркнули в ведомстве.

Незадолго до этого в регионе объявили ракетную опасность.

ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области. В частности, ранее в воскресенье украинские войска атаковали село Цаповка в Борисовском районе. В результате осколочные ранения рук и ног получил водитель сельхозпредприятия. Медики доставили мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.