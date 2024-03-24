Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО RM-70 Vampire

ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области. В частности, ранее в воскресенье украинские войска атаковали село Цаповка в Борисовском районе. В результате осколочные ранения рук и ног получил водитель сельхозпредприятия. Медики доставили мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.