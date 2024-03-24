В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе»

Полицейские прибыли в «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления в дежурную часть информации о стрельбе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, не уточнив конкретное время получения заявки. Там также опровергли связь с органами внутренних дел якобы охранника со служебной собакой на видеозаписи Baza.