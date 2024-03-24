В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета

КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства.
«Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место немедленно выехали все ответственные службы. Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений», — сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции.
Зона вокруг гипермаркета оцеплена, на месте работают саперы.
Если сообщение окажется ложным, то звонившему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180−240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.