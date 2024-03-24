Белоруска погибла в результате теракта в «Крокусе»

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Гражданка Беларуси погибла в результате террористического акта в «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.
«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы.
В посольстве выразили соболезнования родственникам и близким людям женщины.
Ранее стало известно, что среди пострадавших в «Крокусе» числится белорус Алим Кошеваров, который работал в развлекательном центре охранником и дежурил в день трагедии.
Его коллега рассказал, что кроме него в «Крокусе» трудился еще один белорусский гражданин — Вадим Кулик. Сейчас о его судьбе нет никакой информации.
Согласно последним данным число жертв в результате атаки террористов в Красногорске выросло до 137 человек, в том числе погибли трое детей.