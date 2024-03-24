Волгоградку, которую искали после теракта в «Крокусе», нашли мертвой

По словам Натальи Козловой, с Юлией она знакома более 25 лет. В 19.38 жительница Волгограда прислала ей фото из «Крокус Сити Холла» на фоне афиши «Пикника». Последнее голосовое сообщение от нее пришло в 19.50. В нем Юлия предупредила, что отключит телефон.