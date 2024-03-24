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Волгоградку, которую искали после теракта в «Крокусе», нашли мертвой

Волгоградка Юлия Чечина, разыскиваемая после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», погибла.

Источник: РИА "Новости"

Трагическую новость сообщила подруга пропавшей Наталья Козлова.

59-летняя волгоградка специально приехала на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» 22 марта. За 20 минут до теракта связь с ней прервалась.

По словам Натальи Козловой, с Юлией она знакома более 25 лет. В 19.38 жительница Волгограда прислала ей фото из «Крокус Сити Холла» на фоне афиши «Пикника». Последнее голосовое сообщение от нее пришло в 19.50. В нем Юлия предупредила, что отключит телефон.

24 марта Наталья Козлова подтвердила, что Юлия найдена мертвой.

Напомним, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, из них трое — дети. Опознано 62 тела, а с подозреваемыми проводятся следственные действия. Добавим, что расследование уголовного дела остается на личном контроле председателя СК Российской Федерации.