Волгоградку, которую искали после теракта в «Крокусе», нашли мертвой

Трагическую новость сообщила подруга пропавшей Наталья Козлова.
59-летняя волгоградка специально приехала на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» 22 марта. За 20 минут до теракта связь с ней прервалась.
По словам Натальи Козловой, с Юлией она знакома более 25 лет. В 19.38 жительница Волгограда прислала ей фото из «Крокус Сити Холла» на фоне афиши «Пикника». Последнее голосовое сообщение от нее пришло в 19.50. В нем Юлия предупредила, что отключит телефон.
24 марта Наталья Козлова подтвердила, что Юлия найдена мертвой.
Напомним, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, из них трое — дети. Опознано 62 тела, а с подозреваемыми проводятся следственные действия. Добавим, что расследование уголовного дела остается на личном контроле председателя СК Российской Федерации.